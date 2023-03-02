Пострадянське минуле та опитування в Дії: чи буде 8 березня вихідним днем

Щороку 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. В Україні це свято традиційно було державним вихідним днем. Минулого року вихідний скасували через введення воєнного стану, тепер точаться дискусії щодо повного скасування свята. Що про це відомо та чи будемо відпочивати 8 березня цього року – читайте далі.

Загалом у багатьох країнах світу 8 березня не є вихідним днем. В Україні така традиція залишилася через пострадянське минуле, пише 24 Канал.

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Свято виникло в Америці через масові страйки жінок, які виступили проти важких умов праці та вимагали права голосу. У 1909 році в США проголосили 8 березня Міжнародним днем жінок. Після цього дата стала пам'ятною для Європи та інших країн світу. Оскільки нагадувала про нелегку боротьбу жінок за власні права.

Однак в Радянському Союзі свято набуло інших відтінків значення. Часто 8 березня вважали особливим "днем ніжності та краси" усіх жінок. Однак не підкреслювали головний аспект свята.

Чи буде вихідний 8 березня: що відомо

8 березня не буде державним вихідним у 2023 році. Оскільки в Україні додаткові вихідні скасовані через воєнний стан, який продовжено до 20 травня. Це передбачає закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Однак такі умови праці стосуються державних установ та підприємств. У приватних організаціях роботодавець може самостійно встановлювати графік роботи та відпочинку.



Чи скасують вихідний 8 березня в Україні / Фото Canva

В Україні хочуть скасувати 8 березня

Про скасування офіційного вихідного 8 березня точаться дискусії вже вперше. Цього року у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт №9009, у якому пропонують анулювати вихідний 8 березня, а також на 1 і 9 травня. У документі зазначено, що ця дата має безпосередній зв'язок з московським окупаційним режимом, який насаджував українцям свої погляди на місце та роль жінки в суспільстві. Тому після перемоги України свято має бути скасоване на державному рівні.

Крім того, 28 лютого Міністерство цифрової трансформації у Дії запустило спеціальне опитування, де кожен громадянин може проголосувати: чи залишати 8 березня вихідним, чи зробити робочим днем. Взяти участь в голосуванні можна до 6 березня.

Щоб проголосувати у Дії потрібно обрати розділ "Послуги" та натиснути на "Опитування". Тоді з'являться три варіанти відповідей: перший – цей день має бути робочим; другий – залишаємо вихідним; третій – не можу визначитись.

Законопроєкт ухвалять після отримання результатів голосування українців у Дії.

На коли пропонують перенести вихідні

У згаданому вище законопроєкті пропонують перенести офіційні вихідні на інші пам'ятні дати. Замість 8 березня, хочуть створити свято День української жінки, яке відзначатимуть 25 лютого – в день народження Лесі Українки.

Крім того, новими вихідними можуть стати 9 березня (День народження Тараса Шевченка) та друга неділя травня (День матері).