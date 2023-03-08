8 березня: чудові листівки-привітання зі святом для близьких жінок

Щороку Міжнародний жіночий день відзначають в Україні та світі. У цей день заведено робити приємність близьким жінкам та вітати їх зі святом. Для цього потрібно проявити виняткову увагу та турботу до рідних.

Сьогодні 8 березня на офіційному рівні святкують переважно у пострадянських країнах. Однак у них сенс Міжнародного дня жінок зазвичай є викривленим, бо там підкреслюють "красу та ніжність" жінок, а не їхні права, пише 24 Канал.

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Загалом історія свята пов'язана з демонстраціями робітниць, які вимагали зменшення робочого дня та права голосу в Америці. Результатом цих протестів стало визнання свята у 1909 році на державному рівні у США. Після цих подій робітничі рухи сколихнули і Європу.

Тому в 1910 році Міжнародний жіночий день визнали у світі. Основне значення дня полягало в боротьбі жінок за власні права та рівності в суспільстві.

Чудові листівки-привітання з 8 березня для близьких жінок



Листівки-привітання з 8 березня 2023 / Фото Pinterest



Гарні листівки для привітання з 8 березня / Фото Pinterest



Картинки і листівки для привітання з 8 березня для близьких жінок / Фото Pinterest



Чудові листівки-привітання з 8 березня для найрідніших / Фото Pinterest



Привітання з 8 березня в листівках / Фото Pinterest



Листівки-привітання з Міжнародним жіночим днем 2023 / Фото Pinterest



8 березня: листівки-привітання зі святом 2023 / Фото Pinterest