Яке сьогодні, 7 червня, свято – що не можна робити та хто святкує іменини

7 червня християни вшановують третє віднайдення голови Іоанна Предтечі. Що не можна робити сьогодні та більше про сьогоднішній день читайте далі.

7 травня у церковному календарі – третє віднайдення голови Іоанна Предтечі, повідомляє 24 Канал. Він помер через страту – святий викрив зв'язок царя Ірода з дружиною брата та поплатився за це.

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Голову Івана Хрестителя губили та знаходили тричі. Втретє її знайшов патріарх Ігнатій, помітивши реліквію в землі під час молитви. Її перенесли до Константинополя, зараз вона перебуває на Афоні.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна залишати дім неприбраним, а посуд – непомитим.

Заборонено ходити з поганими думками про інших.

Краще не приймати сьогодні важливих рішень.

Не беріть гроші у борг, також вважалось, що сьогодні не можна рахувати кошти.

Прикмети на 7 червня

Горобина тільки починає квітнути – осінь буде прохолодною.

Якщо зранку рясна роса – день буде теплим і погожим.

На горобині багато квітів – щедро вродить хліб.

7 червня святкують Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.

День в Україні та світі

Міжнародний день фахівців у сфері постачання. Це професійне свято для тих, хто тяжко працює у цій сфері. Професія стала особливо важливою у час війни – логістика та ланцюги постачання вкрай важливі й для військової, і гуманітарної справи.