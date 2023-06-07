Яке сьогодні, 7 червня, свято – що не можна робити та хто святкує іменини
7 червня християни вшановують третє віднайдення голови Іоанна Предтечі. Що не можна робити сьогодні та більше про сьогоднішній день читайте далі.
7 травня у церковному календарі – третє віднайдення голови Іоанна Предтечі, повідомляє 24 Канал. Він помер через страту – святий викрив зв'язок царя Ірода з дружиною брата та поплатився за це.
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Голову Івана Хрестителя губили та знаходили тричі. Втретє її знайшов патріарх Ігнатій, помітивши реліквію в землі під час молитви. Її перенесли до Константинополя, зараз вона перебуває на Афоні.Іменини 7 червня святкують Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна залишати дім неприбраним, а посуд – непомитим.
- Заборонено ходити з поганими думками про інших.
- Краще не приймати сьогодні важливих рішень.
- Не беріть гроші у борг, також вважалось, що сьогодні не можна рахувати кошти.
Прикмети на 7 червня
- Горобина тільки починає квітнути – осінь буде прохолодною.
- Якщо зранку рясна роса – день буде теплим і погожим.
- На горобині багато квітів – щедро вродить хліб.
День в Україні та світі
Міжнародний день фахівців у сфері постачання. Це професійне свято для тих, хто тяжко працює у цій сфері. Професія стала особливо важливою у час війни – логістика та ланцюги постачання вкрай важливі й для військової, і гуманітарної справи.