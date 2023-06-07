7 мая в церковном календаре – третье нахождение головы Иоанна Предтечи, сообщает 24 Канал. Он умер из-за казни – святой разоблачил связь царя Ирода с женой брата и поплатился за это.
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Главу Иоанна Крестителя губили и находили трижды. Третий раз ее нашел патриарх Игнатий, заметив реликвию в земле во время молитвы. Ее перенесли в Константинополь, сейчас она находится на Афоне.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя оставлять дом неубранным, а посуду – немытой.
- Запрещено ходить с плохими мыслями о других.
- Лучше не принимать сегодня важные решения.
- Не берите деньги взаймы, также считалось, что сегодня нельзя считать деньги.
Приметы на 7 июня
- Рябина только начинает цвести – осень будет прохладной.
- Если с утра обильная роса – день будет теплым и погожим.
- На рябине много цветов – щедро уродит хлеб.
День в Украине и мире
Международный день специалистов в сфере снабжения. Это профессиональный праздник для тех, кто тяжело работает в этой сфере. Профессия стала особенно важной во время войны – логистика и цепи поставок крайне важны и для военного, и гуманитарного дела.