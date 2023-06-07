7 мая в церковном календаре – третье нахождение головы Иоанна Предтечи, сообщает 24 Канал. Он умер из-за казни – святой разоблачил связь царя Ирода с женой брата и поплатился за это.

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Главу Иоанна Крестителя губили и находили трижды. Третий раз ее нашел патриарх Игнатий, заметив реликвию в земле во время молитвы. Ее перенесли в Константинополь, сейчас она находится на Афоне.

Именины 7 июня празднуют Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя оставлять дом неубранным, а посуду – немытой.

Запрещено ходить с плохими мыслями о других.

Лучше не принимать сегодня важные решения.

Не берите деньги взаймы, также считалось, что сегодня нельзя считать деньги.

Приметы на 7 июня

Рябина только начинает цвести – осень будет прохладной.

Если с утра обильная роса – день будет теплым и погожим.

На рябине много цветов – щедро уродит хлеб.

День в Украине и мире

Международный день специалистов в сфере снабжения. Это профессиональный праздник для тех, кто тяжело работает в этой сфере. Профессия стала особенно важной во время войны – логистика и цепи поставок крайне важны и для военного, и гуманитарного дела.