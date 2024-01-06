6 січня – яке релігійне свято: від чого краще відмовитися сьогодні
Сьогодні відзначається велике церковне свято – Водохреще. Крім того, в різних країнах світу – Всесвітній день дітей-сиріт війни та День прибирання ялинки.
Раніше українці святкували Водохреще 19 січня, а Святвечір – 18 січня. Однак минулого року УПЦ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому тепер Богоявлення випадає на 6 січня, а вчора люди збиралися та святковим столом. Більше про свята, які відзначають сьогодні, розповість 24 Канал.
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Історія Водохреща
Коли Ісус Христос досяг 30 років, то вирішив прийняти хрещення в річці Йордан. Обряд здійснив Іван Предтеча, якого згодом стали називати Іваном Хрестителем. За біблійними розповідями, в той момент на землю прийшов Святий Дух в образі голуба. З неба почувся голос, який сказав, що Ісус Христос – Син Божий.
Вважається, що саме тоді з'явилася Свята Трійця: Син Божий – у вигляді людини, Бог – у голосі, а Святий Дух – в образі голуба. Свято Водохреща також називають Богоявленням, Йорданом або Хрещенням Господнім. Вважається, що вода, освячена у цей день, очищає людину від гріха та допомагає побороти різноманітні хвороби.
Що не можна робити
- Краще не займатися ворожінням. Адже можете закликати біди у сім'ю. Гадати краще напередодні, 5 січня. Однак церква забороняє цей обряд.
- Не можна занурюватися в ополонку без сповіді та причастя. Крім того, заборонено це робити у стані алкогольного сп'яніння.
- Не варто виконувати хатню роботу: шити, прати, прибирати, виносити сміття.
- Не можна стригтися та робити манікюр.
- Заборонено давати та брати гроші у борг, інакше накличете нещастя.
- Краще не дарувати та не приймати дорогі подарунки.
Народні прикмети
- Якщо здійметься сильний вітер, то буде рясний врожай меду.
- Чекайте сухе літо, якщо сьогодні холодно та ясно.
- Багато зірок на небі – до хорошого врожаю гороху та ягід.
- Якщо почнеться снігопад, то будете здорові цілий рік.
- Людину, яка сьогодні охреститься, чекає щастя протягом всього року.
- Якщо випаде багато снігу, то рік буде врожайний.
Що ще відзначають
Щорічно 6 січня відзначається Всесвітній день дітей-сиріт війни. Його започаткувала французька правозахисна організація SOS Enfants en Detresses. За час російсько-української війни багато українських дітей втратили батьків. Тому сьогодні важливо привернути увагу до малечі, яка залишилася без мами й тата.
Також сьогодні – День прибирання ялинки. Адже саме 6 січня завершується цикл зимових свят. Зокрема, виносити ялинку з будинку у цей період рекомендує церква. Згідно з правилами, на Водохреще в хаті не має бути ніяких новорічних прикрас.