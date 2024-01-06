6 січня – яке релігійне свято: від чого краще відмовитися сьогодні

Сьогодні відзначається велике церковне свято – Водохреще. Крім того, в різних країнах світу – Всесвітній день дітей-сиріт війни та День прибирання ялинки.

Раніше українці святкували Водохреще 19 січня, а Святвечір – 18 січня. Однак минулого року УПЦ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому тепер Богоявлення випадає на 6 січня, а вчора люди збиралися та святковим столом. Більше про свята, які відзначають сьогодні, розповість 24 Канал.

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Історія Водохреща

Коли Ісус Христос досяг 30 років, то вирішив прийняти хрещення в річці Йордан. Обряд здійснив Іван Предтеча, якого згодом стали називати Іваном Хрестителем. За біблійними розповідями, в той момент на землю прийшов Святий Дух в образі голуба. З неба почувся голос, який сказав, що Ісус Христос – Син Божий.

Вважається, що саме тоді з'явилася Свята Трійця: Син Божий – у вигляді людини, Бог – у голосі, а Святий Дух – в образі голуба. Свято Водохреща також називають Богоявленням, Йорданом або Хрещенням Господнім. Вважається, що вода, освячена у цей день, очищає людину від гріха та допомагає побороти різноманітні хвороби.

Що не можна робити

Краще не займатися ворожінням. Адже можете закликати біди у сім'ю. Гадати краще напередодні, 5 січня. Однак церква забороняє цей обряд.

Не можна занурюватися в ополонку без сповіді та причастя. Крім того, заборонено це робити у стані алкогольного сп'яніння.

Не варто виконувати хатню роботу: шити, прати, прибирати, виносити сміття.

Не можна стригтися та робити манікюр.

Заборонено давати та брати гроші у борг, інакше накличете нещастя.

Краще не дарувати та не приймати дорогі подарунки.

Народні прикмети

Якщо здійметься сильний вітер, то буде рясний врожай меду.

Чекайте сухе літо, якщо сьогодні холодно та ясно.

Багато зірок на небі – до хорошого врожаю гороху та ягід.

Якщо почнеться снігопад, то будете здорові цілий рік.

Людину, яка сьогодні охреститься, чекає щастя протягом всього року.

Якщо випаде багато снігу, то рік буде врожайний.

Що ще відзначають

Щорічно 6 січня відзначається Всесвітній день дітей-сиріт війни. Його започаткувала французька правозахисна організація SOS Enfants en Detresses. За час російсько-української війни багато українських дітей втратили батьків. Тому сьогодні важливо привернути увагу до малечі, яка залишилася без мами й тата.

Також сьогодні – День прибирання ялинки. Адже саме 6 січня завершується цикл зимових свят. Зокрема, виносити ялинку з будинку у цей період рекомендує церква. Згідно з правилами, на Водохреще в хаті не має бути ніяких новорічних прикрас.