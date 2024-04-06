Яке свято 6 квітня: чому сьогодні не можна сваритися з рідними

6 квітня 2024, 07:00
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6 квітня у церковному календарі – День пам'яті архієпископа Євтихія. У давні часи, якщо у це свято надворі не було вітру, то люди починали сіяти зернові культури.

Також наші предки пекли пиріжки з гороху та їли їх усією сім'єю. Вважалося, що ця традиція приносила здоров'я. Більше про свято, розповість LifeStyle 24

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День пам'яті архієпископа Євтихія

Святий Євтихій був патріархом у місті Константинополі. Дитинство провів у селі Божественне, виховувався у родині воїна та дочки священника. Християнську віру хлопцю прищеплював дід. Потім він став монахом, а згодом архімандритом. Євтихій брав участь у п'ятому Вселенському соборі замість митрополита Амасійського, адже останній захворів. Саме тоді патріарх Міна сказав, що святий займе його місце. Сталося це у 552 році.

Що не можна робити

  • Не можна сваритися, злитися, ображатися та лихословити.
  • Особливо не варто конфліктувати з рідними, адже не скоро помиритесь.
  • Не вдягайте речі синього та чорного кольорів, бо притягнете нещастя. 
  • Заборонено порушувати правила Великого посту. 

Народні прикмети

  • Туман – до сухої погоди у квітні.
  • Якщо на небі буде багато зірок, то чекайте на рясний врожай.
  • Вітер – до неврожайного року. 
  • Якщо побачите павутину, то вночі вдарить мороз. 

Що ще відзначають 

6 квітня у світі відзначається Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Свято у 2013 році запровадила Генеральна Асамблея ООН. Метою цієї події є привернення уваги людей до спорту та фізичної активності.

Крім того, сьогодні маємо щорічне свято – Всесвітній день настільного тенісу. Його ініціаторкою у 2015 році стала Міжнародна федерація настільного тенісу. До першого святкування долучилося понад 50 країн. 

Автор: Марія Примич