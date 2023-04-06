Яке сьогодні, 6 квітня, свято – що не можна робити й прикмети на цей день

6 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Захарія. У світі – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Більше про заборони у цей день, прикмети та іменини читайте нижче.

6 квітня у православному календарі – день пам'яті преподобного Захарія Постника, повідомляє 24 Канал. Про життя святителя відомо небагато – він жив у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

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Преподобний Захарій постив увесь час – харчувався одними лише зернами та овочами. Його прийоми їжі зазвичай відбувались вже після заходу сонця. Кажуть, що за його жертовність Захарій отримав дар бачити ангелів і демонів.

6 квітня християни готуються до Благовіщення – це свято відзначають 7 квітня за юліанським календарем. Тоді як у католиків – Чистий четвер.

Що не можна робити 6 квітня

Заборонено відмовляти у допомозі, якщо хтось справді її потребує.

Не можна рахувати та перераховувати гроші – це накличе проблеми з фінансами.

Не можна сваритися, конфліктувати та лаятися.

Краще не виходити цього дня з дому без потреби.

Не вживайте у цей день жирну та шкідливу їжу.

святкують: Володимир, Захар, Мартін, Степан, Петро, Яків.

Прикмети на цей день

Якщо на Захарія тепла ніч – весна теж буде тепла.

Якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім, якщо ні – пролежить ще тиждень.

У цей день впав сніг – буде щедрим врожай гречки.

Вранці роса – добре вродить просо.

Свято в Україні та світі

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Це молоде свято, що призначене для налагодження дружних відносин між країнами та привернення уваги до здорового спортивного способу життя.

Всесвітній день настільного тенісу. Ще одне спортивне свято 6 квітня, яке створили у 2015 році. Спершу він був відомий як пінг-понг, але потім набув олімпійського статусу.