6 улюблених квітів, які сіють у відкритий грунт у квітні

На початку квітня ґрунт готують для посіву однорічних квітів і висадки розсади, підживлюючи його. У другій половині місяця, коли припекло весняне сонце, час для посіву насіння квітів на клумбах.

Є морозостійкі квіти, які висаджують у відкритий грунт у середині весни. Якщо ви хочете, щоб ваша клумба заграла яскравими барвами якнайшвидше, то купуйте розсаду, але 24 Канал радить запастися насінням, адже так рослинка автоматично адаптується до довкілля, не хворіє після пересадки, хоч зацвітає, звісно, ​​пізніше. Тож далі 6 улюблених квітів, які можна сміливо сіяти у квітні.

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Які квіти сіють у відкритий грунт у квітні

Нагідки. Більшість знає квітку як календулу – одну з найбільш цілющих рослин. Її сіють на глибину 1-2 сантиметри на відстані 25-30 сантиметрів одна від одної. Сходи нагідок з'являються вже за тиждень, а зацвіте вона десь у середині літа.

Матіола. Це холодостійка рослина, але садять її на добре освітлених і дренованих ділянках у родючому ґрунті. Насіння матіоли сіють по 3-5 штук і присипають зверху піском. Або ж можна одразу змішати насіння з піском, розвіяти по ділянці та трохи присипати ґрунтом.

Волошки. Це зовсім невибагливі та стійкі до хвороб рослини. Перед посадкою волошок землю скопують і дають добу прогрітися. Насіння поміщають на глибину 2 сантиметри на відстані 20-30 сантиметрів. Грядки відразу поливають, тож паростки з'являються протягом 2 тижнів.

Айстри. У квітні у ґрунт сіють ще й однорічні айстри. Вони люблять сонячні ділянки садів, але добре ростуть навіть у легкій півтіні. Перед посадкою квітів формують неглибокі борозенки, кладуть у них насіння, присипають 1 сантиметром землі. Далі саджанці поливають водою або розведеною марганцівкою світло-рожевого кольору.

Кларкія. Це витончена, ошатна й довгоквітуча рослина. За кілька тижнів до посіву квітів внесіть у ґрунт торф і мінеральні добрива. Насіння у рослини досить дрібні, тож їх висівають гніздами по 4-5 штук, трохи притискають і присипають тоненьким шаром ґрунту.

Ешольція. Про цю рослину ви, ймовірно, чули як про каліфорнійський мак. Вона непримхлива й за нею легко доглядати. Насіння ешольції трохи вдавлюють у ґрунт, поливають і мульчують (вкривають) торфом. Сходи з'являються зазвичай через 2 тижні, і їх обов'язково треба проріджувати – десь до 20 сантиметрів між сіянцями.