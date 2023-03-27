Погана енергетика та загроза врожаю: які дерева не можна садити біля будинку

Існує багато народних прикмет, які дерева можна садити біля будинку, а які – ні. Однак справа не тільки в забобонах, у цьому є й раціональний підхід. Далі дізнавайтеся, яким 6 деревам місце за парканом, а не на подвір'ї.

Біля приватних садиб рідко побачиш могутній дуб чи плакучу вербу. Це не випадковість. 24 Канал пояснює, чому так.

Читайте також Небезпечне сусідство: що не можна садити поряд з чорною смородиною

Дерева, які не можна садити біля будинку

Тополя

Кажуть, що тополя гарно позбавляє від негативної енергії, але на подвір'ї будинку чи неподалік хати садити її не можна. Прикмети чи забобони тут ні до того, все значно очевидніше. У тополі сильно розвинена коренева система, що може нашкодити фундаменту. Крім того, не варто забувати про тополиний пух, який літатиме навколо кожного червня. Він протипоказаний алергікам – у таких людей з'являється кашель, чхання, свербіж у носі, нежить, сльозотеча.

Береза

Існує повір'я, що у кронах беріз можуть мешкати злі духи, тож садити її близько до оселі не можна. Тоді як за парканом чи біля хвіртки – чудовий варіант, адже так дерево оберігатиме будинок від злих очей та нечисті.

До речі, у дворі береза забиратиме всю воду з ґрунту, обділяючи молоді плодові дерева, від яких влітку та восени куди більше користі.

Дуб

Усі ще з казок знають, що дуб має потужну енергетику та символізує довголіття, але біля сімейного обійстя це дерево має іншу силу. Воно нібито висмоктує життєві соки з людей і взагалі віщує смерть глави родини. Подейкують, що аура цього дерева сприймає лише сильних духом і тілом.

Верба

Ви напевно чули прикмету, що той, хто посадить вербу, помре в той же рік, і проллє багато сліз. Це дерево не дарма називають плакучим, тож не випробовуйте долю, не садіть вербу біля хати.

Волоський горіх

Ви здивуєтеся, але дерево, яке можна побачити чи не в кожному подвір'ї, садити під самим будинком не варто. Волоському горіху приписують негативну енергетику, але як і в тополі в нього потужне й розгалужене коріння, яке з часом може пошкодити фундамент.

Сосна

Сосну не асоціюють зі смертю як ялину чи тую, котрі вважаються символами скорботи. Однак на вашому подвір'ї їй не місце. Річ у тому, що сосна створює дуже густу тінь на ділянці, розростається під землю, а хвоя не дає корисного перегною. Це може погубити всі рослини поруч.

обираючи дерева для висадки біля будинку, звернуть увагу на вишню, ялівець, шипшину, модрину, акацію, акацію, яблуню, калину, грушу, горобину.