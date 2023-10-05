Яке свято 5 жовтня – цікаві прикмети та заборони на сьогодні

5 жовтня відзначають Всесвітній день вчителя. Віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Харитини Амісійської. Що не можна робити в цей день – читайте далі.

5 жовтня християни вшановують пам'ять великомучениці Харитини, пише 24 Канал. Її батьки рано померли, тому дівчину взяв на виховання християнин Клавдій.

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Клавдій ставився до Харитини як до доньки та навіть збудував їй будинок на березі моря. Дівчина вже в дорослому віці прийняла християнство. У своєму домі вона вивчала Святе Писання, жила у цнотливості та молилася Богу. Харитина навернула багатьох язичників. Вона постраждала від переслідувань за часів імператора Діоклетіана й загинула, дотримуючись віри.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено з'ясовувати стосунки.

Сьогодні краще не ухвалювати рішень щодо особистого життя: не можна свататися, одружуватися та робити пропозицію.

Вважалося, що в цей день не можна одягати нові речі та чорний одяг.

Переїзди й тривалі поїздки теж несприятливі сьогодні.

5 жовтня святкують Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

Прикмети на 5 жовтня

Все листя з берези ще не опало – сніг прийде пізно.

У повітрі літає павутина – ще кілька днів буде тепло.

Чайки літають зграями й кричать – чекайте на дощ.

Мало шишок на сосні – до теплої зими.

Снігу досі нема – значить і до зими далеко.

День в Україні й світі

Всесвітній день вчителя. Це свято організувала ЮНЕСКО, щоб підкреслити роль педагогів і вихователів у житті дітей. Подію відзначають з 1994 року. Та в Україні та кількох інших країнах День вчителя святкують у першу неділю жовтня.