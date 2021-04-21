Тренд на здорове харчування не втрачає своєї актуальності та набирає обертів. Ця тенденція частково спричинена ще й тим, що вірус COVID-19 впливає на імунну та травну системи.

Про це говорять останні дослідження від організації ASPEN. Наш щоденний раціон змінюється на користь натуральних, поживних, кисломолочних продуктів, з великою кількістю нутрієнтів, антиоксидантів та вітамінів. Тому завдяки своєму складу та користі натуральний йогурт без наповнювачів вважається невід’ємним продуктом у щоденному раціоні та помічником у гастрономічних експериментах.

Багатьом відомий грецький йогурт і його смакові властивості, проте не всі знають, що в нас є свій національний продукт – карпатський йогурт. Особливості карпатського йогурту полягають у тому, що він має ніжний вершковий смак, природну жирність і густину та відсутність кислинки. Це досягається завдяки натуральній сировині, унікальній авторській рецептурі та особливій комбінації заквасок.

Факт №1 Натуральний склад карпатського йогурту

Карпатський йогурт виробляють на основі якісного відбірного молока, особливій комбінації заквасок та унікальному процесі сквашування продукту.

Для виробництва використовують молоко вищого сорту. 98% сировини постачається з фермерських господарств, з них 40% – це молоко, яке постачається з Карпатського регіону. Характерним для виготовлення карпатського йогурту є поєднання двох видів заквасок. Одна з заквасок надає продукту при його невисокій жирності вершкового та ніжного смаку, а друга – робить його густим, щільним та ситним. В процесі виробництва продукт проходить два етапи пастеризації, що дозволяє йому залишатися якісним та безпечним протягом усього терміну зберігання.

Факт №2 Природний вміст білка

Завдяки натуральній та якісній сировинній базі, карпатський йогурт має природний вміст білка. Білок, що міститься у молочній продукції, має у своєму складі незамінні амінокислоти. Це основа структури м’язів та фундамент для побудови клітин в людському організмі. В ньому міститься джерело всіх необхідних амінокислот, які дають нам енергію, позитивно впливають на нервову систему, беруть участь у виробленні антитіл та гормонів, допомагають поглинати глюкозу, що тримає її в нормі та запобігає виникненню діабету.

Факт №3 Натуральна жирність

В карпатському йогурті частка жиру не перевищує 3% і при цьому він містить потрібну кількість речовин для повноцінної роботи організму.

Багато хто недооцінює необхідність жирів для організму, тому обирає повністю знежирені продукти. Проте слід пам’ятати, що в повністю знежирених продуктах втрачаються вітаміни А і D, які є корисними для функцій зору, формування імунної системи, здоров’я зубів та кісток. Також вони є важливими для засвоєння інших корисних вітамінів і дають відчуття ситості, що запобігає переїданню, яке, за словами науковців з Гарвардського університету, впливає на ефективність роботи мозку.

Факт №4 Користь для екології та здоров’я

Рецептура та 2/3 сировини карпатського йогурту походять з Карпатського краю. Науково доведено, що свої локальні продукти корисніші, поживніші та позитивно впливають не лише на людський організм, а й на екологічну ситуацію загалом, адже на їх логістику витрачається мінімум ресурсів і споживач отримує молочні продукти свіжими.

Іншим фактором, який виступає на користь натурального карпатського йогурту, є його вплив на функціонування організму. Він має позитивний ефект на органи травлення та баланс мікрофлори, що напряму впливає на зовнішній вигляд. Тому регулярне вживання йогурту допомагає підтримувати не лише здоровий стан шкіри, волосся та нігтів, а й у загальному дарує вам відмінне самопочуття та самовпевненість.

Факт №5 Відсутність цукру, штучних ароматизаторів та барвників

Відсутність шкідливих та штучних складників в карпатському йогурті сприяє кращому засвоєнню корисних речовин в організмі та дозволяє почуватися здорово та легко. В рецептурі чистого карпатського йогурту без наповнювачів немає цукру, барвників та ароматизаторів, тому його вживання приносить максимальну користь. Кисломолочні продукти мають високу біологічну цінність, що впливає на покращення обміну речовин. Тому, до прикладу, вчені іспанського товариства нутриціологів рекомендують вживати дорослим близько 200-300 грамів йогурту в день, а дітям та старшим людям близько 300-400 гр.

Карпатський йогурт – це український традиційний продукт у сучасному виконанні та форматі. Його можна вживати як самостійний продукт, наприклад, як сніданок, перекус чи вечерю, або ж готувати на основі нього соуси, вживати із салатами, фруктами тощо.

Окрім густого чистого карпатського йогурту, є також питний, що є зручним для формату to go і є корисним та швидким перекусом.