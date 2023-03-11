Овни, Козероги, Риби та Діви є тими знаками зодіаку, які не можуть бути осторонь чиїхось негараздів. Вони є надзвичайно гуманними особистостями, пише 24 Канал.

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4 знаки зодіаку, які є найбільш співчутливими

Овни

Представники вогняної стихії завжди підтримують своїх рідних та близьких. Вони прийдуть на допомогу в складних ситуаціях, навіть якщо дуже зайняті.

Овни дуже чутливі до емоцій інших. Вони помічають, якщо в когось змінився настрій чи з'явився тягар на душі. Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, завжди вислухають будь-яку людину та спробують дати її доречну пораду.

Гороскоп для Овнів

Козероги

Козероги зазвичай відкриті до інших. Вони є толерантними та товариськими особистостями. Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, мають багато друзів та знайомих.

Представники земної стихії вважають, що дуже цінно мати людину, яка тебе зрозуміє. Тому вони намагаються такими бути.

Гороскоп для Козерогів

Риби

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, цінують, коли їм хтось розповідає свої внутрішні переживання. Вони люблять спілкуватися з іншими та завжди вислухають будь-кого.

Саме вміння почути людину вирізняє Риб з-поміж інших. Представники водяної стихії не оминуть чужої біди. Вони витрачають максимально сил та енергії, щоб допомогти іншим.

Гороскоп для Риб

Діви

Діви є уважними та доброзичливими особистостями. Вони не критикують людей за їхні вчинки, а завжди намагаються зрозуміти їх. Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, люблять волонтерити, відвідувати будинки літніх людей та інтернати.

Представники земної стихії допоможуть кожному незалежно від статусу в суспільстві. В розумінні Дів усі мають право бути почутим: чи це безхатько, чи депутат.

Гороскоп для Дів