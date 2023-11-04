Святкуємо День залізничника: тепла добірка привітань у картинках і словах

4 листопада в Україні святкують День залізничника. Професійний день відзначають усі працівники залізничного транспорту.

На державному рівні свято запровадив другий президент України Леонід Кучма у 1993 році. Відколи розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, роль залізничників стала особливо важливою. Тому що ці фахівці допомагають людям виїхати потягами з небезпечних міст. Деякі залізничники трагічно загинули через обстріли Росією станцій та потягів. Тож подякуймо залізничникам за їхню роботу привітаннями у словах і картинках.

До уваги кожного Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

День залізничники: привітання у прозі, віршах і картинках

Дорогі працівники залізниці, сьогодні ви справжні "залізні люди", які можуть позмагатись з супергероями у своїй міці та мужності! Нехай у нашому житті буде менше звуків сирен, більше приємних мандрівок, а також багато затишних, а не щемливих історій!



З Днем залізничника / Фото Art-shop.com

Вітаємо з професійним святом усіх залізничників! Дякуємо за вашу роботу, відповідальність, професіоналізм і терпіння! Нехай здоров'я й удача ніколи вас не підводять, мрії збуваються, а щастя збільшується в геометричній прогресії. Безпечних вам поїздок і вдячних пасажирів.



З Днем залізничника / Фото Ukr.media

Потяги й паротяги –

Ваша головна любов,

У спеку й в дощ, у сніг, в морози

Їдете ви знову і знов.

І попри усі напасті

Ходять ваші потяги!

За усе це просто щастя

Ми вам бажаємо як завжди!



З Днем залізничника / Фото Олевська ТГ

Щоб розклад правильним був і вдома,

На вас чекала вся родина,

Щоб ви не почували втоми

А пасажири вас любили!



З Днем залізничника / Фото "Телеграф"

Шановні працівники залізниці! Дякую вам за вашу важку роботу, яку ви сумлінно виконуєте. Бажаємо вам міцного здоров'я і відмінного самопочуття. Любові вам, щастя, простих людських радощів, які прикрашають життєвий шлях, роблячи його ще більш приємним. Нехай ваша праця приносить вам якомога більше позитивних емоцій і цікавих моментів.



День залізничника 2023 / Фото Радіо Maximum

Прийміть найщиріші вітання з Днем залізничника! Упевнений, накопичений досвід, славні трудові традиції, серйозна державна підтримка допоможуть досягти поставлених цілей, і нинішнє покоління професіоналів виведе галузь на ще вищий рівень розвитку. Правильних нам всіх шляхів!



День залізничника 2023 / Фото Pinterest, Оксана Харченко

Зі святом, провідники,

Від душі вас вітаю,

У житті легкого шляху,

Сил, терпіння бажаю.

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Нехай твоє життя буде блискучим, як рейки. Нехай успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Йди до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності, проносяться повз, як пейзажі за вікном потяга. Бажаю добробуту і кар'єрного зростання, бажаю, щоб робота приносила тільки радість. З Днем працівників залізниці!



День залізничника 2023 / Фото Журнал "Ліза"

Дорогі залізничники, нехай поїзд щастя, здоров'я та успіху ніколи не виїжджає з депо вашого життя. Бажаємо, щоб всі ваші плани та мрії рівно по рейках, шпала за шпалою доходили до кінцевої станції здійснення. Щасливої дороги, вдячних пасажирів і зеленого семафора.

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Вітаю з Днем залізничника! Бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи та стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу й тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, добробуту й всього найкращого!



З Днем залізничника / Фото Depo.ua

Вітаю Вас з днем залізничника! Нехай всі потяги, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя й виконання заповітних бажань. Нехай ті склади, які відходять від вашої станції, відвозять з собою всі біди та печалі! Відповідальності вам, адже ваша справа - надзвичайно важлива і потрібна! Нехай у вас все буде добре!