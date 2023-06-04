Яке церковне свято 4 червня – що не можна робити в цей день

4 червня християни вшановують мученика Василіска та святкують Зелені свята. В Україні вшановують дітей, що стали жертвами агресії. Дивіться більше про сьогоднішній день далі.

4 червня у церковному календарі – день пам'яті мученика Василіска, пише 24 Канал. Він жив за часів правління імператора Максиміліана, коли панувало язичництво, а християн переслідували.

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Василіск володів даром зцілення та був християнином, тому за віру його кинули у в'язницю. Там він побачив сон від Бога про свою швидку смерть. Василіск попрощався з рідними, а згодом його стратили через відмову приносити жертву.

4 червня віряни відзначають Зелені свята. Їх традиційно святкують на 50 день після Великодня. Трійця – свято, що означає започаткування церкви.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна фізично працювати, особливо у саду чи на городі.

Заборонено вишивати, в'язати чи шити.

Сьогодні не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.

Не варто позичати будь-які речі.

4 червня святкують Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.



Зелені свята / Фото з відкритих джерел

Прикмети на 4 червня

Чутно спів соловейка – погода буде ясною.

Голосно кумкають жаби ввечері – буде дощ.

Якщо зранку багато роси – до щедрого врожаю.

Уже з'явилися оводи – до щедрого врожаю огірків.

День в Україні та світі

Міжнародний день дітей-жертв агресії. Цей день відзначають у світі – подію створила Генасамблея ООН після 1982 року. Дату започаткували у 2022 році в Україні, щоб вшанувати пам'ять дітей, які постраждали від російського тероризму.

День господарських судів України. Це професійне свято, яке заснували у 1991 році. Господарські суди регулюють спори між учасниками господарських відносин, а вони є частиною життя кожного.

Міжнародний день людей, які побороли рак. Свято відзначають у кожну першу неділю тижня. Його мета – закликати людей до того, щоб берегти своє здоров'я.