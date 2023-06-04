4 июня в церковном календаре – день памяти мученика Василиска, пишет 24 Канал. Он жил во времена правления императора Максимилиана, когда царило язычество, а христиан преследовали.

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Василиск обладал даром исцеления и был христианином, поэтому за веру его бросили в тюрьму. Там он увидел сон от Бога о своей скорой смерти. Василиск простился с родными, а впоследствии его казнили из-за отказа приносить жертву.

4 июня верующие отмечают Зеленые праздники. Их традиционно празднуют на 50-й день после Пасхи. Троица – праздник, означающий начало церкви.

День ангела 4 июня празднуют Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя физически работать, особенно в саду или в огороде.

Запрещено вышивать, вязать или шить.

Сегодня нельзя ссориться и выяснять отношения.

Не стоит занимать какие-либо вещи.



Зеленые праздники / Фото из открытых источников

Приметы на 4 июня

Слышно пение соловья – погода будет ясной.

Громко квакают лягушки вечером – будет дождь.

Если с утра много росы – к щедрому урожаю.

Уже появились оводы – к щедрому урожаю огурцов.

День в Украине и мире

Международный день детей-жертв агрессии. Этот день отмечают в мире – событие создало Генассамблея ООН после 1982 года. Дату положили начало в 2022 году в Украине, чтобы почтить память детей, пострадавших от российского терроризма.

День хозяйственных судов Украины. Это профессиональный праздник, основанный в 1991 году. Хозяйственные суды регулируют споры между участниками хозяйственных отношений, а они частью жизни каждого.

Международный день людей, поборовших рак. Праздник отмечают в каждое первое воскресенье недели. Его цель – призвать людей к тому, чтобы беречь свое здоровье.