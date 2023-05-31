Яке свято 31 травня – що не можна робити сьогодні та все про цей день

31 травня християни вшановують святого Федота. У світі відзначають День блондинок. Дізнавайтесь нижче заборони на сьогодні та прикмети.

31 травня у церковному календарі – день пам'яті святого Федота Овсяника, пише 24 Канал. Він був християнином та жив за часів імператора Діоклетіана.

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Федот організував у своєму домі християнську спільноту: там провадили богослужіння, молились, а сам чоловік часто ховав померлих. Про деяких вірянок дізнався правитель міста та втопив їх у річці. Вночі Федот прийшов за їхніми тілами, та й це не вдалося приховати. Федота змушували зректися віри – він відмовився, через що його стратили.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна відмовляти в допомозі.

Краще не робити сьогодні великих покупок.

Вважалось, що сьогодні не можна одягати старий одяг.

Не варто починати нових справ у цей день.

31 травня святкують Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна, Юлія.

Прикмети на 31 травня

Мошки літають хмарами – погода буде хорошою.

Листя дуба розпустилась – до щедрого врожаю.

Сьогодні чутно грім – у липні часто будуть грози.

Зозуля довго кує – найближчим часом потеплішає.

День в Україні та світі

Всесвітній день блондинок. Свято з'явилося нещодавно, а його мета – зруйнувати застарілі та необґрунтовані стереотипи про те, нібито колір волосся певним чином впливає на рівень інтелекту.

День народження велосипедного спорту. Саме цього місяця 1868 року вперше пройшли велосипедні перегони. Сьогодні займатись велосипедним спортом не тільки корисно, але й приємно.

Всесвітній день без тютюну. Тютюн у давні часи був рослиною, яку використовували для обрядів та церемоній. Зараз куріння є вкрай шкідливим для здоров'я, тому ВООЗ заснувало подію, щоб нагадувати про небезпеку.