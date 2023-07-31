31 липня – яке сьогодні свято, що не можна робити та хто святкує іменини у цей день

В останній день другого місяця літа віряни вшановують пам'ять мучеників Якинта та Омеляна. А у світі відзначають День Гаррі Поттера.

31 липня іменини святкують Гнат і Любомир, повідомляє 24 Канал. Привітайте їх прозою, віршами чи гарними картинками.

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Яке церковне свято 31 липня

Останній день липня – вшанування пам'яті мучеників Якинта та Омеляна. У 3 роки Якинт воскресив загиблого хлопчика, закликаючи ім'я Христа. Згодом він виріс і побачив, як язичники поклоняються дереву. Довго не думавши, зрубав його. Через це мученика жорстоко вбили.

Омелян молотком потрощив ідолів в ідольському храмі під час бенкету, який організував імператор. Через це його наказали спалити у вогні. Коли Омеляна витягнули з полум'я, то побачили, що тіло не пошкоджене, а волосся не згоріло.

Що не можна робити у цей день