Яке сьогодні, 30 травня, свято – що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети

30 травня християни вшановують апостола Андроніка. У світі відзначають День жіночої емансипації. Дивіться нижче, що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети на цей день.

30 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола з числа 70 – Андроніка, пише 24 Канал. Вважають, що він увірував в Господа швидше, ніж апостол Павло.

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Андронік багато подорожував та проповідував, був єпископом у місті Паннонії. Йому допомагала помічниця Іунія, яку теж вшановують сьогодні. Їхня праця допомогла навернути багатьох та зруйнувати язичницькі храми з ідолами. Андронік та Іунія загинули за свою віру.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна відмовляти в допомозі.

Краще не вживати сьогодні алкоголь.

Не можна сваритися та лаятися.

Вважалось, що цей день невдалий для обговорення важливих питань.

Прикмети на 30 травня

Птахи літають низько до землі – буде негода.

Холодний вітер обіцяє прохолодну погоду влітку.

Сьогодні прохолодно – влітку буде падати град.

30 травня святкують Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

День в Україні та світі

День жіночої емансипації. Є дві версії походження події: згідно з першою, свято заснували на честь Жанни д'Арк, яка померла в цей день. Друга версія: цього дня в Німеччині запровадили "Закон про юридичне положення жінок-чиновників".

День степу в Україні. Подію заснували у 2017 році. Український степ – особливість країни та її багатство.