30 мая в церковном календаре – день памяти апостола из числа 70 – Андроника, пишет 24 Канал. Считается, что он уверовал в Господа быстрее, чем апостол Павел.

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Андроник много путешествовал и проповедовал, был епископом в Паннонии. Ему помогала помощница Иуния, которую тоже чествуют сегодня. Их труд помог вернуть многих и разрушить языческие храмы с идолами. Андроник и Иуния погибли в своей вере.

День ангела 30 мая празднуют Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя отказывать в помощи.

Лучше не употреблять сегодня алкоголь.

Нельзя ссориться и ругаться.

Считалось, что этот день неудачен для обсуждения важных вопросов.

Приметы на 30 мая

Птицы летают низко к земле – будет ненастье.

Холодный ветер обещает холодную погоду летом.

Сегодня прохладно – летом будет падать град.

День в Украине и мире

День женской эмансипации. Есть две версии происхождения события: согласно первой, праздник был основан в честь Жанны д'Арк, которая умерла в этот день. Вторая версия: в этот день в Германии ввели "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".

День степи в Украине. Событие было основано в 2017 году. Украинская степь – особенность страны и ее богатство.