Яке свято 30 серпня: сьогодні не можна відмовляти в допомозі

30 серпня християни вшановують пам'ять мученика Мирона. У світі відзначають Міжнародний день китової акули. Що не можна робити та прикмети на день читайте далі.

30 серпня у церковному календарі – день пам'яті мученика Мирона, пише 24 Канал. Він жив у Греції за часів правління імператора Декія.

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З Мироном Кизичеським пов'язана історія, як він проводив службу у день Різдва. Тоді до храму увірвалися військові з командиром та веліли затримати тих, хто молився. Мирон виступив на захист парафіян, тому його покарали.

Попри всі тортури Мирон залишався живим, але відмовлявся поклонятися ідолам. Правитель міста не зміг досягнути мети й наклав на себе руки.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено відмовляти у допомозі.

Сьогодні не можна відкладати важливі справи.

Вважалось, що сьогодні краще не ходити на цвинтар.

День вважався невдалим для вінчання чи сватання.

30 серпня святкують Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп, Юліана, Роза, Дарія.

Прикмети на 30 серпня

Вранці туман і роса – погода буде хорошою.

Журавлі відлетіли у вирій – 14 жовтня буде холодно.

Гарна погода сьогодні – буде тепла весна.

День в Україні та світі

Всесвітній день китової акули. Китові акули – найбільші акули та взагалі риби, без яких неможливий баланс в екосистемі. Сьогодні є нагода дізнатися більше про китових акул та пам'ятати про важливе – чисті й придатні для життя океани.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Пам'ятну дату заснувала Генасамблея ООН у 2011 році. Викрадення людей – одна зі стратегій терору людей.