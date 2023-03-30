30 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
30 березня у церковному календарі – день пам'яті святого Олексія. У світі та Україні відзначають День біполярного розладу. Про прикмети та заборони цього дня читайте в матеріалі.
30 березня православні християни вшановують пам'ять святого Олексія, чоловіка Божого. Він був родом зі знатної римської сім'ї, яка після 6 років віддала його на навчання риторики, граматики й богослов'я, пише 24 Канал.
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У віці 17 років Олексій вирішив зректися світського життя, втік від нареченої, роздав майно та став самітником у храмі. Він носив волосяницю, їв тільки хліб і пив воду.
Через спосіб життя до Олексія ставилися шанобливо й часто приходити до нього. Але він не хотів слави, тому повернувся додому. Батько не впізнав його, але дозволив залишитися й жити разом зі слугами – так минуло ще 17 років. Кажуть, що після смерті тіло святого Олексія мироточило та зцілювало багатьох хворих.
Що не можна робити 30 березня
- Заборонено прибирати в будинку та прати одяг.
- Краще не вирушати в далеку дорогу цього дня – може чекати невдача.
- У цей день радили нічого не позичати й не давати з дому, особливо там, де живе маленька дитина. Вважалось, що так можна віддати її щасливу долю.
Прикмети на 30 березня
- На ліщині з'явилися сережки – значить настала весна. Цього дня садили редиску, мак і квіти.
- Гуси літають високо – скоро впаде сніг.
- Який буде день, такий і рік: якщо тепло – то врожайний, холодно – до затяжної весни.
- Шпаків цього дня не видно – буде негода.
- Великі потоки води від талого снігу провіщають мокре літо.
Свято 30 березня / Фото Unsplash
Свята в Україні та світі
Всесвітній день біполярного розладу. Ця подія спрямована на спростування міфів та поширення правдивої інформації про захворювання. Це не просто різка зміна настрою, а циклічна проблема, що включає різні епізоди.
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