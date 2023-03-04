Ті, хто народилися під знаком зодіаку Водоліїв, Близнюків та Скорпіонів, матимуть неприємності на роботі, вдома та особистому житті, пише 24 Канал.

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3 знаки зодіаку, яким треба бути обережними в березні

Водолії

Представники повітряної стихії можуть мати проблеми на роботі. Оскільки хтось з колег заздрить їхньому успіху в кар'єрі. Тому такі люди здатні на погані вчинки, щоб Водоліїв звільнили з посади.

Тим, хто народився під цим знакам зодіаку варто не довіряти усім людям. Адже зрадник може ховатися в близькому оточенні.

Гороскоп для Водоліїв

Близнюки

Близнюки можуть зіштовхнутися з труднощами в стосунках. Оскільки в їхньому житті з'явиться людина, яку вони давно намагалися забути. Колишні почуття можуть знову прокинутися в серці Близнюків, що призведе до емоційних гойдалок.

У такому разі представники повітряної стихії втратять почуття гармонії в березні. Вони не знатимуть, чи відновлювати втрачені стосунки. Адже вже зустрічаються з вірним партнером, з яким планували створити сім'ю.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіони

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, можуть мати у березні неочікувані проблеми з добробутом. Скорпіонам варто бути обережними з незнайомцями, які проситимуть про допомогу, оскільки їх можуть пограбувати.

Крім того, Скорпіонам не варто у березні купувати дорогі речі, на які протягом довгого часу відкладали кошти. Їм краще почекати до наступного місяця весни.

Гороскоп для Скорпіонів