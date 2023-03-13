Ті, хто народилися під знаком зодіаку Риб, Дів та Тельців, не відмовляються від дорогих покупок, тому не вміють економити, пише 24 Канал.

До теми Завжди багаті: 4 знаки зодіаку, які вміють заробляти гроші

3 знаки зодіаку, які витрачають багато грошей

Риби

Представники водяної стихії люблять купувати дорогі речі. Вони вважають, що не варто економити на собі, а власні бажання потрібно втілювати в життя. Тому Риби прагнуть завжди виглядати розкішно та не відмовляти собі ні в чому.

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, втрачають більшу частину заробітної плати на їжу та одяг. Вони харчуються в дорогих закладах та одягаються тільки у відомих брендів.

Гороскоп для Риб

Діви

Діви витрачають багато коштів на речі, які не завжди їм корисні та потрібні. Вони легко піддаються впливу реклами та намагаються підтримувати усі популярні тренди.

Представники земної стихії часто роблять необдумані та імпульсивні покупки. Такі люди можуть піти в магазина по хліб, а в результаті купити декілька пакетів дорогої їжі.

Гороскоп для Дів

Тельці

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку мають високу заробітну плату. Вони успішні у своїй кар'єрі та мають гарну роботу. Тому Тельці можуть швидко витрачати багато грошей.

Наприклад, вони люблять дарувати дорогі речі собі чи своїм рідним та близьким людям без причини. Інколи такими вчинками Тельці намагаються підкреслити власні досягнення в житті та соціальний статус.

Представники земної стихії ніколи не рахують свої витрати. Адже вони звикли, що на їхній кредитній картці велика сума грошей.





Гороскоп для Тельців