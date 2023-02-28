Ті, хто народилися під знаком зодіаку Раків, Тельців та Близнюків, люблять багато пліткувати про інших, пише 24 Канал.

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Раки

Представники водяної стихії є дуже комунікативними особистостями. Вони знайдуть спільну мову чи не з кожним. Однак в колективі такі люди зазвичай розповсюджують плітки. Раки люблять критикувати та засуджувати інших за будь-які вчинки.

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, можуть бути не щирими зі своїми співрозмовниками. Вони здатні говорити неправду про себе та інших людей.





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Тельці

Тельці зазвичай не мають багато друзів. Оскільки вони можуть зрадити людину та розповісти її таємниці іншим. Така поведінка відображає складний характер представників земної стихії. Оскільки вони є егоїстичними особистостями.

Часто ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, думають тільки про власну вигоду та не зважають на бажання інших. Тельцям складно побудувати будь-які стосунки, бо їм мало хто довіряє.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, люблять бути в центрі уваги. Вони можуть збрехати, щоб показати себе в кращому світлі.

Близнюки не розуміють, що таке справжні цінності в житті. Тому задля власного збагачення підуть на все. Представники повітряної стихії можуть оприлюднити секрети навіть найрідніших людей.

Гороскоп для Близнюків