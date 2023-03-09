Ті, хто народилися під знаком зодіаку Терезів, Левів та Раків можуть стати гарною парою для Водоліїв, пише 24 Канал.

До теми Вони вміють кохати: 3 знаки зодіаку, які є відданими партнерами

3 знаки зодіаку, які найбільше підходять Водоліям

Терези

Терези перебувають під опікою планети Венера. Тому для них є надзвичайно важливими стосунки. Оскільки представники повітряної стихії хочуть бути щасливими зі своїм партнером протягом усього життя.

Гарна сумісність характерів у Терезів є з Водоліями. У двох знаків зодіаку можуть виникнути щирі та палкі почуття. Обидва знаки зодіаку швидко порозуміються та матимуть багато спільних зацікавлень.

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Леви

Представники вогняної стихії можуть закохатися тільки в ту людину, з якою вони відчують спорідненість душ. Леви є сильними особистостями з амбітними планами. Вони багато працюють для втілення своїх мрій.

Леви можуть стати ідеальною парою для Водоліїв. Оскільки представники повітряної стихії завжди підтримуватимуть їх в кожній справі. Обидва знаки зодіаку можуть розвинути свої стосунки та створити гарну сім'ю, де буде злагода та добробут.

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Раки

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, люблять багато подорожувати та відкривати для себе нові обрії можливостей. Вони є енергійними та чуйними особистостями.

Раки зможуть побудувати гармонійні стосунки з Водоліями. У двох знаків зодіаку схожий спосіб життя та повсякденні звички. Тому їм легко буде жити разом. Спочатку в них виникне взаємна симпатія, що поступово переросте в ніжні почуття.

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