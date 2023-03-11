Ті, хто народився під знаком зодіаку Водоліїв, Скорпіонів та Тельців можуть стати чудовою парою для Терезів, пише 24 Канал.

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3 знаки зодіаку, які найбільше підходять Терезам

Водолії

Представники повітряної стихії є емоційними та чутливими особистостями. Вони зазвичай намагаються зрозуміти потреби своїх рідних та близьких. Водолії готові піти на компроміси для побудови міцної сім'ї та змінити власні звички та спосіб життя.

Гарною парою для Водіїв є Терези. Оскільки обидва знаки зодіаку будуть йти одне одному назустріч. Вони швидко знайдуть спільну мову та схожі інтереси.

Гороскоп для Водоліїв

Скорпіони

Скорпіони є вірними та надійними людьми. Вони прагнуть побудувати гармонійні стосунки, в яких буде комфортно двом людям. Тому представники водяної стихії ніколи не зрадять свого партнера та будуть йому відданими усе життя.

Теплі почуття у Скорпіонів можуть виникнути до Терезів. Обидва знаки зодіаку завжди підтримуватимуть одне одного. Їхні стосунки зможуть пережити усі труднощі та негаразди.

Гороскоп для Скорпіонів

Тельці

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, багато працюють над собою. Вони перебувають в постійному русі та люблять змінювати щось у своєму житті. Представникам земної стихії важливо бути з коханою людиною. Крім того, вони є зразковими сім'янинами.

Гарним партнером для них стануть Терези. Обидва знаки зодіаку зможуть створити затишок та гарну атмосферу в домі. Вони також будуть чудовими батьками, адже мають однакові погляди на виховання дітей.

Гороскоп для Тельців