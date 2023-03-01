Мрійливі та загадкові: 3 знаки зодіаку, які найбільше підходять Терезам

Терези – представники повітряної стихії та прагматичні особистості, які звикли досягати власних цілей. Тому їм потрібні партнери, котрі підтримуватимуть в будь-яку мить. Про яких саме знаків зодіаку йдеться – читайте нижче.

Ті, хто народилися під знаком зодіаку Риб, Водоліїв та Раків, зможуть побудувати гарні стосунки з Терезами, пише 24 Канал.

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3 знаки зодіаку, які найбільше підходять Терезам для стосунків

Риби

Представники повітряної стихії зможуть зацікавити Терезів з першого погляду. Оскільки вони є загадковими та творчими особистостями, які завжди мають багато ідей. Риби люблять гармонію та спокій. Вони здатні створити затишок в домі та в серці.

Між представниками двох знаків зодіаку може загорітися іскра кохання. Взаємна прихильність стане міцним фундаментом для створення сім'ї.

Однак Риби не будуть зустрічатися з партнером, який їх не розуміє. Тому для побудови відмінних стосунків представникам цього знаку зодіаку та Терезам потрібно буде багато працювати над собою.

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Водолії

Водолії люблять багато мріяти. Інколи здається, що вони літають десь високого у хмарах. Однак майже кожна їхня мрія стає реальністю. Оскільки представники повітряної стихії докладуть максимум зусиль втілення власних задумів.

Така наполегливість Водоліїв дуже близька Терезам. Тому обидва представники повітряної стихії швидко знайдуть спільну мову.

Однак ніжні почуття любові виникнуть не відразу, а розгортатимуться поступово. Адже Водоліям потрібно добре пізнати Терези. Обидва партнери мають провести багато часу разом.

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Раки

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, прагнуть знайти другу половинку, з якою їм буде комфортно. Для них важливо, щоб партнер мав схожі погляди на майбутнє. Раки завжди підтримають свого партнера у важку хвилину та неодмінно радітимуть його успіхам.

Обидва знаки зодіаку є поміркованими у своїх діях та не звикли робити необдуманих вчинків. Крім того, представники цих двох знаків зодіаку люблять багато подорожувати.

Тому спільні поїздки неодмінно зміцнять стосунки Раків та Терезів. Вони дізнаються багато цікаво одне про одного.

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