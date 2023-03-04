Ті, хто народилися під знаком зодіаку Близнюків, Левів та Риб, можуть стати гарною парою для Овнів, пише 24 Канал.

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3 знаки зодіаку, які найбільше підходять Овнам

Близнюки

Представники повітряної стихії є романтичними особистостями. Вони цікавляться мистецтвом та зазвичай працюють у сфері культури та освіти. Близнюки постійно розвиваються інтелектуально, тому можуть підтримати будь-яку розмову.

Такі риси характеру є близькими мрійливим Овнам. Вони зможуть закохатися в Близнюків з першого погляду. У двох знаків зодіаку виникнуть щирі та взаємні почуття.

Гороскоп для Близнюків

Леви

Леви є емоційними особистостями, які зазвичай досягають власних цілей. В буденному житті вони є прагматичними та поміркованими в кожному вчинкові. Водночас ті, хто народився під цим знаком зодіаку, хочуть побудувати гарні стосунки та створити зразкову сім'ю.

Це Леви можуть зробити саме з Овнами. Оскільки обидва представники вогняної стихії мають великі амбіції та спільні погляди на майбутнє.

Гороскоп для Левів

Риби

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, є вірними партнерами. Вони ніколи не покинуть людину, яку люблять. Риби відкриваються тільки тим людям, з якими вони відчувають спорідненість душ.

Представники водяної стихії можуть стати гарною парою для Овнів. Обидва знаки зодіаку в будь-якій ситуації підтримуватимуть одне одного. В їхніх стосунках не буде місця конфліктам та непорозумінням.

Гороскоп для Риб