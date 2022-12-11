Бережіть здоров'я: 3 знаки зодіаку, яким варто бути обережнішими в грудні

Початок зими приносить не тільки незабутню атмосферу, але і поширені хвороби – застуду, грип чи коронавірус. Особливо обережними цього місяця мають бути Раки, Близнюки та Водолії – представники цих знаків можуть невчасно захворіти.

Астрологи попередили, що Водолії, Близнюки та Раки ризикують захворіти в грудні, тому варто пильно ставитися до свого здоров'я, повідомляє 24 канал.

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Близнюки

У грудні на Близнюків нападе хандра, що трохи припізнилась. Через це представники цього знаку зодіаку постійно ходитимуть самі холодними вулицями та парками, ризикуючи змерзнути та застудитися.

Щоб впоратися з сезонною депресією та не витрачати зайві кошти на лікування від хвороб, Близнюкам варто проводити більше часу в приміщеннях разом зі своїми близькими та рідними. Саме це допоможе врятуватися від проблем зі здоров'ям, які можуть перетворитися на хронічні.

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Рак

Представникам цього знаку зодіаку важливо звернути увагу на проблеми зі здоров'ям, які турбують їх вже довгий час. У грудні Ракам потрібно завітати до лікаря та пройти обстеження.

Хоч взимку Ракам важко виходити на вулицю та не хочеться мерзнути, похід до лікаря має увійти в обов'язкові плани – так Раки зможуть запобігти серйозним захворюванням та позбутися старих хвороб.

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Водолії

У грудні Водоліям важливо перелаштувати свій стиль одягу на холодну пору року. Попри те, що Водолії обожнюють виділятися та гарно вдягатися, варто підбирати одяг, який підійде до погоди.

В гіршому разі модні та красиві Водолії в легкому тренчі підхоплять застуду та не зможуть вийти в люди ще довго – комфорт та тепло мають бути в пріоритеті представників цього знаку зодіаку.

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