Астрологи предупредили, что Водолеи, Близнецы и Раки рискуют заболеть в ноябре, поэтому следует внимательно относиться к своему здоровью, сообщает 24 канал.
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Близнецы
В декабре на Близнецов нападет чуть опоздавшая хандра. Поэтому представители этого знака зодиака будут постоянно ходить по самым холодным улицам и паркам, рискуя замерзнуть и простудиться.
Чтобы справиться с сезонной депрессией и не тратить лишние средства на лечение от болезней, Близнецам следует проводить больше времени в помещениях вместе со своими близкими и родными. Именно это поможет спастись от проблем со здоровьем, которые могут превратиться в хронические.
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Рак
Представителям этого знака зодиака важно обратить внимание на проблемы со здоровьем, беспокоящими их уже долгое время. В декабре Ракам нужно посетить врача и пройти обследование.
Хотя зимой Ракам трудно выходить на улицу и не хочется мерзнуть, поход к врачу должен войти в обязательные планы – так Раки смогут предотвратить серьезные заболевания и избавиться от старых болезней.
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Водолеи
В декабре Водолеям важно перестроить свой стиль одежды на более холодное время года. Несмотря на то, что Водолеи обожают выделяться и хорошо одеваться, следует подбирать одежду, которая подойдет к погоде.
В худшем случае, модные и красивые Водолеи в легком тренче подхватят простуду и не смогут выйти в люди еще долго – комфорт и тепло должны быть в приоритете представителей этого знака зодиака.
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