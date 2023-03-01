Ті, хто народилися під знаком зодіаку Скорпіонів, Левів та Близнюків, не відповідають за власні слова та вчинки, пише 24 Канал.

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3 найбільш нещирі знаки зодіаку, які постійно брешуть

Скорпіони

Представники водяної стихії мають низьку самооцінку. Тому вони намагаються самоствердитися через приниження та знецінення інших. Для цього Скорпіони часто використовують брехню.

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, зазвичай створюють собі різні моделі поведінки, яких дотримуються в тій чи іншій ситуації. Вони поводяться люб'язно та ввічливо тільки тоді, коли це їм вигідно.

Скорпіони приховують свої справжні почуття та наміри. Тому є надзвичайно лицемірними особистостями.

Гороскоп для Скорпіонів

Леви

Леви часто не розрізняють у власних словах: де правда, а де брехня. Вони вважають, що поводитися нещиро – це нормально. Тому представники вогняної стихії бачать в кожній людині конкурента та живуть за принципом "боротьба всіх проти всіх за виживання".

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, вміють швидко знаходити спільну мову з іншими. Вони зазвичай досягають успіху в кар'єрі, однак використовують підступні методи.

Гороскоп для Левів

Близнюки

Представники повітряної стихії зазвичай приховують свої справжні емоції та бажання. Вони не вірять в щирі почуття та цінності. Тому в Близнюків не має друзів та коханої людини, бо вони люблять тільки себе.

Така егоїстичність проявляється в щоденних вчинках цих знаків зодіаку, які не здатні на милосердя та безкорисливу доброту. Близнюки не тільки брешуть іншим, але й обманюють самих себе. Тому тим, хто народився під цим знаком зодіаку, варто порозумітися з близькими та рідними їм людьми та зрозуміти, ким вони є насправді.

Гороскоп для Близнюків