Яке сьогодні, 3 грудня, свято: кого вшановує церква в цей день

3 грудня за новоюліанським календарем християни згадують святого пророка Софонія. А у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю.

Святий Софонія був пророком. Його вважали послідовником пророка Єремії та пророчиці Олдами. Чоловік був зі знатного роду.

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Упродовж певного часу Софонія проживав у царському палаці. Там він закликав людей каятися у своїх гріхах та допомагав царю Йосії викорінювати поклоніння ідолам.

Відомо, що Софонія передбачав різні лиха та покарання, які Господь посилав на жителів Юдеї. Також він пророкував біди, які чекали мешканців прикордонних територій біля Юдеї.

На жаль, більше даних про життєвий шлях та особистість пророка Софонії у Старому Завіті, до наших часів не збереглося. Однак, відомо, що Софоній був дуже мудрою, глибокою та розумною людиною.

Прикмети на 3 грудня

Подейкували, що в цей день темні сили перебувають між людьми й шкодять їм. Тому віряни цього дня промовляли молитви проти злих духів.

проти злих духів. Наші предки 3 грудня уважно стежили за погодою: якщо вранці падав сніг , це означало, що скоро варто чекати відлигу.

, це означало, що скоро варто чекати відлигу. Почули спів снігурів у цей день та помітили сороку під дахом – хуртовини вже не за горами.

Раптово почала цвісти домашня рослина – знак того, що родина може розширитися.

домашня рослина – знак того, що родина може розширитися. Якщо ви помітили, що на небі пливуть купчасті хмари – варто чекати негоду.

Свій День ангелаОлександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна.

Що не можна робити 3 грудня

У цей день варто утриматися від походів до лісу, бо можна загубитися.

Наші предки 3 грудня не відправлялися у далеку дорогу, а чекали більш вдалого дня.

Як і в інші дні, не сваріться з близькими, не пліткуйте та не осуджуйте інших.

Не виходьте з дому в цей день. Вважається, що краще перебути його вдома.

3 грудня – не найкраща дата для проведення весілля.

День в Україні та світі

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Свято запровадила Генеральна асамблея ООН в 1992 році. У світі стає все більше людей, які страждають на важкі недуги або отримують серйозні травми. Такий день встановили, щоб суспільство не забувало проявляти турботу та увагу до людей з особливими потребами. Зараз у світі є більше, ніж мільярд людей з інвалідністю.

3 грудня відзначають також Міжнародний день боротьби проти пестицидів. Свято встановила Міжнародна коаліція в 1998 році. Таку дату обрали тому, що 3 грудня 1984 року трапився вибух на заводі пестицидів в Індії. Викиди смертельного газу спричинили понад 200 тисяч смертей та близько 500 тисяч випадків ускладнень згодом.