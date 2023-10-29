Яке свято відзначають в Україні та світі 29 жовтня

За новим церковним календарем 29 жовтня вшановують Анастасію Римляниню. В Україні та світі відзначають Міжнародний день псоріазу.

Анастасія Римляниня була сиротою. Над нею взяла опікунство настоятелька жіночого монастиря: там вона і зростала. Чим саме вона прославилась, яких святих згадують цього дня та що не можна робити – розкаже 24 Канал.

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Анастасія була красивою, тому її пропонували одружитися чимало чоловіків. Однак, дівчина хотіла присвятити життя Богу та усім відмовляла. У той час воєначальник Пров переслідував християн і дізнався, що Анастасія – вірянка. Її переконували відмовитися від своїх релігійних переконань, але все було марно. Тоді дівчину закатували та стратили.

За старим стилем – у цей день вшановують Лонгіна з Каппадокії. Він служив у правителя Юдеї – Пілата. Утім, Лонгін перебував з Ісусом у момент його страти. Побачивши, як Ісус страждає, Лонгін повірив в нього, як в Спасителя. Прийняв рішення – поширювати християнство на своїй батьківщині. Як наслідок, Пілата засудив Лонгіна до страти.

Що не можна робити в цей день

29 жовтня не рекомендується залишати дітей на самоті. Можуть притягнутися хвороби.

Цього дня краще не ходити в ліс, особливо, молодим дівчатам. За народними прикметами, там живе в цей час лісовий дух і може вкрасти красуню до себе.

Вважається, що цього дня панує важка енергетика. Тому не плануйте важливих справ.

Не можна переїдати або пити алкоголь.

Прикмети 29 жовтня

Побачили іній на деревах – це знак, що буде тепло.

Снігопад 29 жовтня означає, що зима очікується теплою.

Якщо листя тримається на деревах, то морозів скоро не буде.

Зоряне небо свідчить про гарну погоду найближчим часом.

Дує вітер з півночі – дощ не передбачається.

Віктор, Кирило, Микола, Кузьма, Іван, Євген, Василь, Павло, Марія, Анастасія.

День в Україні та світі

29 жовтня – Всесвітній день псоріазу. Його запровадили ще у 2004 році, аби підвищити обізнаність населення про цю хворобу. Псоріаз передбачає дуже розповсюджене шкірне захворювання, яке мають 2-7% жителів планети. Точні його причини досі невстановлені.

Цього дня відзначають День автомобіліста. Це свято усіх, хто дотичний до дорожньо- транспортної сфери. Спершу автомобілісти й дорожники мали окремі свята. Але згодом їх відзначення об'єднали в одне. Це чудовий привід привітати усіх, кого стосується це свято.