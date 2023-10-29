Україна перейшла на зимовий час: котра зараз година

Кожної осені Україна традиційно переходить на зимовий час. Годинники перемикають на годину назад. Тож тепер маємо вже інший час.

Сучасні гаджети автоматично змінюють годину, а от механічні або не під'єднані до інтернету пристрої, треба перевести вручну. 24 Канал розкаже, яка зараз година та як звикнути до цієї зміни.

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Як тепер змінився час

Перехід на зимовий час відбувся, як завжди, в останню неділю місяця – 29 жовтня. Годинники змінили свій час з 3:00 на 4:00. Стрілки переводять в цей день, аби люди змогли краще адаптуватися до нового часу. Тобто, відтепер ми зможемо спати на 1 годину довше.

Є декілька порад, як допомогти собі звикнути до таких змін.

Зверніть увагу на свій сон. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час.

Виходьте на вулицю частіше, щоб подихати свіжим повітрям. Це важливий аспект, яким часто легковажать .

. Стрес дуже шкодить нашому організму. Тому намагайтеся не нервувати та більше відпочивати.

Правильно харчуйтеся. Це додасть вам сил та енергії.

Займайтеся медитацією, йогою та іншими корисними практиками. Вони допоможуть швидше звикнути до нового часу, без шкоди для організму.