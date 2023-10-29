Україна перейшла на зимовий час: котра зараз година
Кожної осені Україна традиційно переходить на зимовий час. Годинники перемикають на годину назад. Тож тепер маємо вже інший час.
Сучасні гаджети автоматично змінюють годину, а от механічні або не під'єднані до інтернету пристрої, треба перевести вручну. 24 Канал розкаже, яка зараз година та як звикнути до цієї зміни.
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Як тепер змінився час
Перехід на зимовий час відбувся, як завжди, в останню неділю місяця – 29 жовтня. Годинники змінили свій час з 3:00 на 4:00. Стрілки переводять в цей день, аби люди змогли краще адаптуватися до нового часу. Тобто, відтепер ми зможемо спати на 1 годину довше.
Є декілька порад, як допомогти собі звикнути до таких змін.
- Зверніть увагу на свій сон. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час.
- Виходьте на вулицю частіше, щоб подихати свіжим повітрям. Це важливий аспект, яким часто легковажать.
- Стрес дуже шкодить нашому організму. Тому намагайтеся не нервувати та більше відпочивати.
- Правильно харчуйтеся. Це додасть вам сил та енергії.
Займайтеся медитацією, йогою та іншими корисними практиками. Вони допоможуть швидше звикнути до нового часу, без шкоди для організму.