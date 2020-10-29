Іменини сьогодні святкує Віола. @media (max-width: 640px) { .mobileBrandingPlace { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBrandingPlace1443685 { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBranding { margin: 0 !important; } } Читайте такожВстигніть зробити ці 15 справ до кінця осені: цікавий список Народні прикмети на 29 жовтня – З'явилися комарі 28 жовтня – зима буде теплою. – Видно хмари над сонцем, що сходить – прикмета, що в найближчі дні встановиться негода. – Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою. – У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду. – Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами. – Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг. – Яскраве зоряне небо – погода буде гарною. – Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига Що можна робити 29 жовтня 1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі. Що не можна робити 29 жовтня 1. Сьогодні не можна шити і прати –до нещастя. 2.Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили та старайтеся відпочивати за можливості.