29 вересня - яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити

29 вересня християни вшановують пам'ять Киріака Пустельника. В Україні сьогодні День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Що не можна робити в цей день – далі.

29 вересня християни вшановують пам'ять преподобного Киріака Пустельника, пише 24 Канал. У віці 18 років він обрав шлях чернецтва.

Дивіться також Учителі, вітаємо з професійним святом: теплі побажання в картинках та листівках

Киріак спершу вирушив у обитель святого Євфимія, пізніше в Йорданський монастир святого Герасима. Після смерті ігумена та переїзду близького друга-монаха в інше місто, преподобний наклав на себе обітницю мовчання. У 70 років він пішов у пустелю

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено вживати алкоголь.

Не можна відмовляти у допомозі.

Сьогодні краще не витрачати гроші дарма.

Заборонено сваритися й лаятися.

Прикмети на 29 вересня

На вулиці багато павутини – осінь буде сухою та довгою.

Чим тепліша і сухіша погода, тим пізніше настане зима.

Чутно грім – зима буде безсніжною.

Сильний вітер – до ясної погоди.

Гуси ще не відлетіли – осінь ще буде теплою.

29 вересня святкують Іван, Ян.

День в Україні та світі

День пам'яті трагедії Бабиного Яру. За 29 – 30 вересня 1941 року тут позбавили життя близько 34 тисяч людей. Упродовж двох років німецької окупації у Бабиному Яру загинуло близько 100 тисяч людей – серед них і євреї, і роми, і українці. Сьогодні на території заповідника традиційно відбудеться спільна міжрелігійна молитва на вшанування пам’яті загиблих.