29 лютого – магічна дата: що потрібно зробити незаміжнім дівчатам у цей день

Дата 29 лютого випадає лише раз на чотири роки, які називаються високосними. Така особливість з'явилася у 45 році до нашої ери. Сталося це через те, що Юлій Цезар запровадив новий юліанський календар.

29 лютого отримало ще одну назву – Касіянів день, адже завтра, за традицією, вшановуватиметься пам'ять Іоанна Касіяна Римлянина.

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29 лютого – що це за день

Існує дві легенди, які пов'язані зі святим Касіяном. Перша стверджує, що якось подорожній попросив у нього про допомогу, однак отримав відмову. Річ у тім, що чоловік застряг у болоті. Тоді його врятував Микола Угодник.

Згодом двоє святих потрапили у рай. Бог спитав, як Микола забруднив свій одяг, адже у Касіяна він був чистий. Дізнавшись, що останній не допоміг людині, яка подорожувала, Господь позбавив його іменин.

Згідно з іншою легендою, Іоанн Касіян Римлянин постійно працює і лише раз на чотири роки має вихідний. Вважається, що він є вартовим у пеклі. У цей день замість нього працюють 12 апостолів.

Що потрібно зробити 29 лютого

Цікаво, що на 29 лютого існують певні ритуали, які прийшли до нас з давніх часів. Зокрема, незаміжні дівчата роблять пропозицію руки й серця своїм коханим чоловікам. Згідно з народними повір'ями, тоді шлюб буде міцним.

Однак завтра краще не виходити на вулицю до середини дня. Інакше можете потрапити у халепу. Різні справи краще перенести на вечір.