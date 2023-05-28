Яке церковне свято 28 травня – що не можна робити сьогодні та прикмети
28 травня християни вшановують преподобного Пахомія. В Україні сьогодні святкують День Києва. Дивіться нижче, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.
28 травня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Пахома (Пахомія) Великого, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті та став ченцем в юному віці.
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Преподобного Пахомія вважають засновником чернецтва в Єгипті. Там він відкрив кілька монастирів та був прикладом для інших.День ангела 28 травня святкують Дмитро, Гнат, Анастасія.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна залишати дім неприбраний, не можна виносити сміття.
- Вважалось, що сьогодні не можна витиратись чужим рушником, щоб не перебрати біду.
- Незаміжнім дівчатам краще не розповідати про свої плани.
Прикмети на 28 травня
- Опали квіти з каштана – значить настало літо.
- Сьогодні впав дощ – увесь червень будуть грози.
- Якщо тепло й сонячно – таким самим буде літо.
- У ластівок народились пташенята – більше заморозків не буде.
- Веселка сьогодні обіцяє щедрий врожай.
День в Україні та світі
День Києва. Свято щороку відзначають в останню неділю травня. У "Повісті минулих літ" розповідають історію створення столиці. За твором, брати Кий, Щек і Хорив та сестра Либідь утворили помістя на пагорбах, що потім злилось в одне місто. Датою заснування переважно вважають 482 рік.
День хіміка також святкують щороку в останню неділю травня. Це професійне свято для українських працівників хімічної та нафтопромисловостей.