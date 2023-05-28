Яке церковне свято 28 травня – що не можна робити сьогодні та прикмети

28 травня християни вшановують преподобного Пахомія. В Україні сьогодні святкують День Києва. Дивіться нижче, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.

28 травня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Пахома (Пахомія) Великого, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті та став ченцем в юному віці.

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Преподобного Пахомія вважають засновником чернецтва в Єгипті. Там він відкрив кілька монастирів та був прикладом для інших.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна залишати дім неприбраний, не можна виносити сміття.

Вважалось, що сьогодні не можна витиратись чужим рушником, щоб не перебрати біду.

Незаміжнім дівчатам краще не розповідати про свої плани.

Прикмети на 28 травня

Опали квіти з каштана – значить настало літо.

Сьогодні впав дощ – увесь червень будуть грози.

Якщо тепло й сонячно – таким самим буде літо.

У ластівок народились пташенята – більше заморозків не буде.

Веселка сьогодні обіцяє щедрий врожай.

28 травня святкують Дмитро, Гнат, Анастасія.

День в Україні та світі

День Києва. Свято щороку відзначають в останню неділю травня. У "Повісті минулих літ" розповідають історію створення столиці. За твором, брати Кий, Щек і Хорив та сестра Либідь утворили помістя на пагорбах, що потім злилось в одне місто. Датою заснування переважно вважають 482 рік.

День хіміка також святкують щороку в останню неділю травня. Це професійне свято для українських працівників хімічної та нафтопромисловостей.