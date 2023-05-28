Яке церковне свято 28 травня – що не можна робити сьогодні та прикмети

28 травня 2023, 06:00
Читать новость на русском

28 травня християни вшановують преподобного Пахомія. В Україні сьогодні святкують День Києва. Дивіться нижче, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.

28 травня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Пахома (Пахомія) Великого, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті та став ченцем в юному віці.

Дивіться також Більше не 7 січня: коли святкуватимемо Різдво у 2024 році за новим календарем

Преподобного Пахомія вважають засновником чернецтва в Єгипті. Там він відкрив кілька монастирів та був прикладом для інших.

День ангела 28 травня святкують Дмитро, Гнат, Анастасія.

Що не можна робити сьогодні 

  • У цей день не можна залишати дім неприбраний, не можна виносити сміття.
  • Вважалось, що сьогодні не можна витиратись чужим рушником, щоб не перебрати біду.
  • Незаміжнім дівчатам краще не розповідати про свої плани.

Прикмети на 28 травня

  • Опали квіти з каштана – значить настало літо.
  • Сьогодні впав дощ – увесь червень будуть грози.
  • Якщо тепло й сонячно – таким самим буде літо.
  • У ластівок народились пташенята – більше заморозків не буде.
  • Веселка сьогодні обіцяє щедрий врожай.

День в Україні та світі

День Києва. Свято щороку відзначають в останню неділю травня. У "Повісті минулих літ" розповідають історію створення столиці. За твором, брати Кий, Щек і Хорив та сестра Либідь утворили помістя на пагорбах, що потім злилось в одне місто. Датою заснування переважно вважають 482 рік.

День хіміка також святкують щороку в останню неділю травня. Це професійне свято для українських працівників хімічної та нафтопромисловостей.

Автор: Марія Касій