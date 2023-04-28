28 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день, особливі прикмети

28 квітня православні християни вшановують пам'ять апостолів від 70. У світі відзначають День охорони праці. Дізнавайтесь більше про цей день та що не можна робити.

28 квітня православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима, пише 24 Канал. Аристарх служив в апостола Павла, а з часом став єпископом міста Анамея.

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Пуд був Римським сенатором. Він старався бути милосердним та вести благочестиве життя. В останні роки Пуд перетворив свій дім у церкву.

Трохим супроводжував апостола Павла у його подорожах. Він загинув мученицькою смертю за віру в Христа.

Що не можна робити цього дня

святкують Андрій, Віктор, Трофим, Савва, Василина, Анастасія.

У цей день було заведено оглядати вулики та пасіки. Їх виставляли на повітря, лагодили та окроплювали святою водою, перш ніж заселяти бджіл.

Цього дня заборонено вбивати бджіл.

Сьогодні не можна перепрацьовувати.

У цей день радили не ділитися секретами й не розповідати таємниці.

Сьогодні не можна сваритись й конфліктувати з рідними.

Прикмети на 28 квітня

Якщо на територію дому залетить рій бджіл – господар матиме вдачу.

Вночі прохолодно – найближчими днями буде тепло та сонячно.

Вишня відцвіла – заморозків більше не буде.

Червоний світанок – у травні будуть грози.

День в Україні та світі

Всесвітній день охорони праці. Це свято відзначають як у світі, так і в Україні. Охорона праці важлива для запобігання травмування чи нещасних випадків на роботі.

Всесвітній день жіночого здоров'я. Ця подія щороку припадає на останню п'ятницю другого місяця весни. Вона спрямована покращувати здоров'я жінок у всьому світі.