Яке свято 27 квітня – що сьогодні не можна робити, особливі традиції та прикмети

27 квітня – день пам'яті папи Мартина Сповідника. Цього дня відзначають День азбуки Морзе. Дізнавайтесь, що не можна робити в цей день та особливі прикмети.

27 квітня православні християни вшановують пам'ять Папи Римського Мартина Сповідника, повідомляє 24 Канал. Він народився в Італії, здобув освіту та вступив до кліру Римської церкви. Став Папою після смерті Феодосія.

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У той час активізувались монофеліти – вони поширювали єресь про Ісуса Христа. Папа Римський засудив їхні переконання та звернувся до Павла – патріарха Константинопольського, який відвернувся від православ'я.

Правитель розгнівався на Мартина та заслав його на острів. Згодом його судили у Константинополі. Папу намагалися схилити до співпраці з церквою, але він не погоджувався. Спершу Мартина хотіли стратити, але за його мужність вислали до Херсонеса, де він помер.

Що не можна робити 27 квітня

27 квітня відзначають Антон, Валентин, Іван, Мартін, Олександр.

Вважається, що в цей день з нір виходять лисиці. Також сьогодні вважалось вдалим сходити на риболовлю. Хороша прикмета – побачити птахів, що в'ють гнізда. У цей день часто починали ходити по сватах.

У цей день не можна конфліктувати та лаятися.

Заборонено кривдити тварин.

Цей день вважався недоречним для хрещення дитини.

Не можна вживати алкоголь.

Прикмети на сьогодні

Якщо 27 квітня тепло – у перших числах травня похолодає.

Сонячний день сьогодні – до вдалого врожаю.

Прилетіли ластівки – холодів більше не буде.

Якщо ворони літають – то скоро буде похолодання.

День в Україні та світі

День азбуки Морзе. Це свято заснували на честь дня народження Самюеля Морзе. Він створив електромагнітний телеграф, де були символи: крапки й тире. Його винахід вже не застав покійну дружину, яка тяжко захворіла, але допоміг багатьом людям згодом і зараз.

Всесвітній день тапіра. Тапір – це ссавець, що живе у лісах Азії та Південної Америки. Вирубка лісів негативно впливає на їхню популяцію, тому цього дня нагадують про збереження цього виду.