Яке церковне свято 27 червня: чому сьогодні не варто відправлятися у далеку подорож

27 червня у церкві вшановують пам'ять преподобного Самсона странноприємця. За традицією, віряни у цей день відвідують храм та у молитвах до святого просять вилікувати від хвороб. Вважається, що він також наставляє на правильний шлях.

У свято потрібно допомагати одне одному та не скупитися. Якщо будете щедрими, то у майбутньому отримаєте набагато більше, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Самсона странноприємця

Сім'я Самсона мала достатньо грошей та була доволі відомою. Юнак багато цікавився лікарською справою та активно її вивчав. Він часто допомагав бідним, які не мали можливості оплачувати лікування. Згодом преподобний втратив батька, а все, що йому передалося у спадок, віддав. Після цього Самсон відправився жити в інше місто, де також лікував людей.

Що не можна робити

Не можна ображати одне одного та злитися.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним, бо прийдуть злидні.

Не варто далеко подорожувати, інакше притягнете нещастя.

Не рекомендується робити пропозицію руки й серця.

Народні прикмети

Якщо побачите багато бджіл, то чекайте на суху погоду.

Дощ – до такої ж погоди, поки не прийде бабине літо.

Якщо надворі ясно, то так буде наступних декілька тижнів.

Що ще відзначають

На 27 червня припадає щорічне свято – Всесвітній день рибальства. У липні 1984 року до Італії приїхали люди, які відповідали за регулювання та розвиток промислової риболовлі. Тоді й було вирішено запровадити таку подію.

Також сьогодні святкуємо Всесвітній день працівників промисловості. У 1905 році свято запровадила профспілка, відповідальна за права працівників і соціальну справедливість. Тоді вона перебувала у Чикаго.