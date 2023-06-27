Яке сьогодні, 27 червня, свято – що заборонено робити в цей день

27 червня у світі відзначають День рибальства. Християни сьогодні вшановують пророка Єлисея. Дивіться далі заборони на цей день та хто святкує іменини.

27 червня у церковному календарі – день пам'яті пророка Єлисея, інформує 24 Канал. За переказами, він був спадкоємцем пророка Іллі – той помазав його святою оливою.

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Єлисей був чудотворцем та пророком з гори Кармель в Ізраїлі. Він створив багато чудес за життя. Наприклад, оновив воду в Єрихоні, коли жителі скаржилися на її смак. Єлисей прожив довге життя, його поховали у печері.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лінуватись.

Заборонено сваритися з рідними та лихословити.

Краще сьогодні не вживати алкоголь.

Прикмети на 27 червня

Риба грає в річці – вночі може бути гроза.

Багато комарів – буде багато ягід.

Якщо сьогодні падає дощ – ще кілька тижнів буде негода.

27 червня святкують Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Павло, Серафим.

День в Україні та світі

Всесвітній день рибальства. Свято заснували в Італії 1984 року – тоді відбувся з'їзд за регулювання та розвиток промисловості рибальства.