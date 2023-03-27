27 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 березня у світі святкують Міжнародний день театру. Православні християни вшановують пам'ять преподобного Венедикта. Більше про свята цього дня, прикмети й заборони – читайте нижче.

27 березня – понеділок й початок п'ятого тижня Великого посту, повідомляє 24 Канал. У церковному календарі це день пам'яті преподобного Венедикта Нурсійського, який присвятив своє життя релігії.

До слова 26 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Венедикт зростав у родині знатного римлянина, а згодом поїхав на навчання до Риму. Та згодом він разом з іншими християнами покинув велике місце, а ще пізніше прийняв рішення стати відлюдником, оселившись у горах.

Венедикт три роки загартовував дух і тіло у печері. Згодом до нього почали приходити люди, а ще монахи з монастиря поблизу – просили стати настоятелем. Чернець погодився, але його погляди на життя у Бозі були дуже суворими, тож Венедикта не злюбили і він повернувся до печери.

У монаха було як чимало учнів, так і багато недоброзичливців. Через останніх він пішов на гору Кассіно, де з часом заснував монастир Монте-Кассіно. Венедикт склав статут, який відомий досі як статут ордену бенедиктинців.

Що не можна робити в цей день

27 березня радили не заглядати в люстерко – так можна накликати на себе біду.

Не можна цього дня точити ножі або інші гострі предмети: це може призвести до конфліктів.

Заборонено ходити у ліс на полювання та рубати дрова.

27 березня – свята в Україні та світі

– Венедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.

Міжнародний день театру. Дату обрав Міжнародний інститут театру, зокрема актор Жан Кокто, і не просто так – 27 березня відбулась перша театральна вистава у Стародавньому Римі. Це також професійне свято для працівників театру.

День нефролога. 27 березня професійне свято лікарів, які спеціалізуються на лікуванні нирок. Вони дбають і про тих пацієнтів, які хворіють на невиліковні захворювання. У цей день дякують за працю нефрологів та влаштовують заходи й семінари.

Міжнародний день віскі. Це неофіційне свято, але воно отримало популярність в багатьох країнах. Подію заснували на честь дня народження Майкла Джеймса Джексона, який популяризував віскі та розробив шкалу оцінки його якості, концепцію дегустації.