27 березня – яке свято в Україні та світі: основні заборони на сьогодні

Сьогодні, 27 березня, у церкві вшановують пам'ять мучениці Матрони. У часи Київської Русі вона вважалася покровителькою господинь. Тому у це свято було заведено займатися хатніми справами: прибирати, готувати, шити.

Люди також працювали у саду та на городі. Жінки йшли до церкви, аби помолитися мучениці, а чоловіки – на риболовлю. Адже є думка, що у цей день можна зловити гарну щуку, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті мучениці Матрони

Матрона служила в однієї жінки, яка хотіла, щоб вона зреклася християнства. Однак мучениця не слухалася. Згодом відступниця дізналася, що Матрона ходить до храму. За це рабиню спершу побили, а згодом не давали їсти, пити та закрили на замок. Через деякий час вона померла.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, розпускати плітки, лихословити та обманювати.

Не можна їсти м'ясо, рибу та молочні продукти, бо триває Великодній піст.

Не варто залишати їжу на столі, адже потім будете голодувати.

Не рекомендується вживати алкогольні напої.

Краще не давати гроші у борг.

Народні прикмети

Якщо сьогодні почнеться дощ, то він триватиме цілий тиждень.

Іній – до щедрого врожаю.

Якщо голосно кричатимуть птахи, то чекайте на сухе літо.

Якщо кішка хотітиме надвір, то незабаром потепліє.

Що не відзначають

27 березня у світі відзначається Міжнародний день театру. У 1961 році його запровадив Міжнародний інститут театру. Ініціатором свята, зокрема, став режисер, письменник та актор Жан Кокто. Саме 27 березня відбулася перша театральна вистава у Стародавньому Римі.

Крім того, на сьогодні припадає Міжнародний день віскі. Свято було ініційоване на Фестивалі віскі в Північних Нідерландах у 2009 році. Дату обрали на честь дня народження британського письменника Майкла Джексона. Відомо, що він популяризував цей алкогольний напій.