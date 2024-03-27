27 березня – яке свято в Україні та світі: основні заборони на сьогодні
Сьогодні, 27 березня, у церкві вшановують пам'ять мучениці Матрони. У часи Київської Русі вона вважалася покровителькою господинь. Тому у це свято було заведено займатися хатніми справами: прибирати, готувати, шити.
Люди також працювали у саду та на городі. Жінки йшли до церкви, аби помолитися мучениці, а чоловіки – на риболовлю. Адже є думка, що у цей день можна зловити гарну щуку, передає LifeStyle 24.
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День пам'яті мучениці Матрони
Матрона служила в однієї жінки, яка хотіла, щоб вона зреклася християнства. Однак мучениця не слухалася. Згодом відступниця дізналася, що Матрона ходить до храму. За це рабиню спершу побили, а згодом не давали їсти, пити та закрили на замок. Через деякий час вона померла.
Що не можна робити
- Заборонено сваритися, розпускати плітки, лихословити та обманювати.
- Не можна їсти м'ясо, рибу та молочні продукти, бо триває Великодній піст.
- Не варто залишати їжу на столі, адже потім будете голодувати.
- Не рекомендується вживати алкогольні напої.
- Краще не давати гроші у борг.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні почнеться дощ, то він триватиме цілий тиждень.
- Іній – до щедрого врожаю.
- Якщо голосно кричатимуть птахи, то чекайте на сухе літо.
- Якщо кішка хотітиме надвір, то незабаром потепліє.
Що не відзначають
27 березня у світі відзначається Міжнародний день театру. У 1961 році його запровадив Міжнародний інститут театру. Ініціатором свята, зокрема, став режисер, письменник та актор Жан Кокто. Саме 27 березня відбулася перша театральна вистава у Стародавньому Римі.
Крім того, на сьогодні припадає Міжнародний день віскі. Свято було ініційоване на Фестивалі віскі в Північних Нідерландах у 2009 році. Дату обрали на честь дня народження британського письменника Майкла Джексона. Відомо, що він популяризував цей алкогольний напій.