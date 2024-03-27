Люди также работали в саду и на огороде. Женщины шли в церковь, чтобы помолиться мученице, а мужчины – на рыбалку. Ведь есть мнение, что в этот день можно поймать хорошую щуку, передает LifeStyle 24.

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День памяти мученицы Матроны

Матрона служила у одной женщины, которая хотела, чтобы она отреклась от христианства. Однако мученица не слушалась. Впоследствии отступница узнала, что Матрона ходит в храм. За это рабыню сначала избили, а затем не давали есть, пить и закрыли на замок. Через некоторое время она умерла.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, распускать сплетни, сквернословить и обманывать.

Нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты, потому что продолжается Пасхальный пост.

Не стоит оставлять еду на столе, ведь потом будете голодать.

Не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.

Лучше не давать деньги в долг.

Народные приметы

Если сегодня начнется дождь, то он продлится целую неделю.

Иней – к щедрому урожаю.

Если громко будут кричать птицы, то ждите сухого лета.

Если кошка будет хотеть на улицу, то вскоре потеплеет.

Что не отмечают

27 марта в мире отмечается Международный день театра. В 1961 году его ввел Международный институт театра. Инициатором праздника, в частности, стал режиссер, писатель и актер Жан Кокто. Именно 27 марта состоялось первое театральное представление в Древнем Риме.

Кроме того, на сегодня приходится Международный день виски. Праздник был инициирован на Фестивале виски в Северных Нидерландах в 2009 году. Дату выбрали в честь дня рождения британского писателя Майкла Джексона. Известно, что он популяризировал этот алкогольный напиток.