У цей день наші предки ходили в лазню, щоб зміцнити імунітет. Про заборони й інші свята 26 жовтня – пише 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті мученика Димитрія Солунського

Він народився в місті Солунь у родині таємних християн. Батьки виховували хлопчика в любові до Бога. Після смерті батька юнак успадкував його посаду – воєводи міста. За наказом імператора Максиміана Димитрій мав знищити усіх християн. Однак правитель не здогадувався, що чоловік сповідує християнство. Саме тому Димитрій, замість того, щоб виконувати наказ, почав навертати людей до віри. За це святого згодом ув'язнили. Під час перебування у в'язниці чоловік благословив молодого християнина Нестора на поєдинок із гордим гладіатором Лієм. І юнак, зрештою, переміг. Дізнавшись про це, розгніваний імператор наказав стратити Нестора, а Димитрія – пронизати списами. Так, святий відійшов у вічність, а його тіло таємно поховали інші християни. Що цікаво, біля могили Димитрія відбувалися численні дива й зцілення.

Що не можна робити?

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто розважатися та веселитися.

Не рекомендується брати до рук гострі предмети, бо ризикуєте скоротити тривалість свого життя.

