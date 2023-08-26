26 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
26 серпня християни вшановують преподобного Максима Сповідника. В Україні святкують День авіації. Більше про цей день читайте далі.
26 серпня – день пам'яті Максима Сповідника. Він народився в VI столітті у Константинополі, у побожній знатній родині, пише 24 Канал.
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Після здобуття освіти й придворній службі він віддав перевагу монашому життю. Максим боровся з єретиками, але згодом був вимушений виїхати в Африку. Та його однаково схопив імператор та відправив до в'язниці. Його катували й вбили.Іменини 26 серпня святкують Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Оксана, Ірина.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна лихословити та сваритися.
- У цей день краще не сумувати.
- Не можна сьогодні відмовляти у допомозі.
- Краще не веселитися і не вживати алкоголь, адже діє піст.
Прикмети на 26 серпня
- Якщо цвітіння горобини пізнє – очікуйте довгої й теплої осені.
- Якщо сьогодні спекотно – зима буде морозною.
- Багато грибів у лісі – щедро вродить хліб наступного року.
- Пожовкло листя на березах – скоро прийде осінь.
День в Україні та світі
День авіації України. Професійне свято заснували у 1993 році. Сьогодні варто подякувати військовим і цивільним авіаторам та працівникам авіаційної промисловості й транспорту України.
День далекобійника. Це неофіційне свято, яке відзначають щороку в останню суботу серпня. У цей день згадують про складну роботу далекобійників та бажають кожному рівних доріг і комфортних поїздок.