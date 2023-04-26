Яке сьогодні, 26 квітня, свято – що не можна робити сьогодні та все про день

26 квітня – День пам'яті Чорнобиля. Православні християни сьогодні вшановують пам'ять святої Фомаїди. Дізнавайтесь більше про день та що не можна робити.

26 квітня у церковному календарі – день пам'яті святої Фомаїди Цнотливої, повідомляє 24 Канал. Вона народилася в християнській родині в Олександрії.

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Фомаїда ще змалку цікавилась Святим Письмом та хотіла жити духовним життям. У віці 15 років вона вийшла заміж за рибалку.

Кажуть, що свекор дівчини в один момент почав спокушати її на гріх. Вона відмовлялась, що розлютило свекра, який взяв меч і погрожував їй смертю, якщо вона не підкориться. Фомаїда трагічно загинула за те, що вона була непохитною у своїх переконаннях.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не радять здійснювати великих покупок – можна про це пошкодувати.

Оскільки в цей день вшановують святу Фомаїду, вважалось, що дівчатам не можна фліртувати з чоловіками, а хлопцям – ні в якому разі не можна ображати жінку.

Сьогодні варто відмовитися від побудови довгострокових планів.

26 квітня святкують Георгій, Дмитро, Марфа, Феодосій.

Прикмети на 26 квітня

Якщо у берези багато соку – що літо буде дощовим.

Зоряна ніч – рік буде врожайним.

Похмурий день – літо буде спекотним.

Чутно спів зозулі – скоро настане потепління.

Квакають жаби – овес вродить рясно.



День Чорнобильської трагедії / Фото УП

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