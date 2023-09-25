25 вересня – яке свято сьогодні та хто святкує іменини в цей день

25 вересня віряни вшановують пам'ять Єфросинії Олександрійської. У світі відзначають День фармацевта. Більше про сьогодні дізнавайтесь далі.

25 вересня Православна Церква України вшановує пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської, пише 24 Канал. Вона народилась у багатій родині, але рано втратила матір. Тому її виховував батько, саме він прищепив любов до Бога.

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Коли Єфросинії виповнилося 18, її батько забажав, щоб дівчина вийшла заміж. Та вона хотіла стати черницею, але забоялась, що в жіночому монастирі її знайдуть. Тому назвалась Ізмарагдом та пішла до чоловічого монастиря.

Подейкують, що батько Єфросинії затужив та ходив спілкуватися до ченця у тому самому чоловічому монастирі. Він дуже здружився з монахом Ізмарагдом. Всю правду він дізнався тільки перед смертю доньки. Поховавши Єфросинію, він і сам прийняв чернецтво.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні нікому заздрити.

Заборонено лихословити та влаштовувати конфлікти, ображатися.

Сьогодні не можна лінуватися.

25 вересня святкують Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.

Прикмети на 25 вересня

Граки відлітають – значить можна чекати снігу.

Сьогодні пішов дощ – погода ще буде похмурою.

Чутно грім – до теплої осені.

З берези листя не впало – до снігу ще далеко.

День в Україні та світі

Всесвітній день фармацевта. Хоч в Україні це професійне свято зазвичай відзначають у третю суботу вересня, у світі його святкують сьогодні. Цього дня у 2009 році у Стамбулі створили Міжнародну фармацевтичну організацію, яка є партнером ВООЗ.