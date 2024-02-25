25 лютого – яке сьогодні свято: що віщує ясна погода у цей день

25 лютого у церкві вшановується пам'ять святителя Тарасія Константинопольського. Відомо, що він був писарем і радником імператора Костянтина VII Багрянородного.

Раніше наші предки на це свято старалися не лягати спати вдень та ввечері. Адже існувала прикмета, що можна захворіти на лихоманку. Цікаво, що колись цю хворобу лікували магією, а спеціальні препарати не використовували, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святителя Тарасія Константинопольського

Святий Тарасій народився у Константинополі. Саме у цьому місті він здобув хорошу освіту. У ті часи велася активна боротьба проти використання ікон. Тоді патріархом Константинопольським був святитель Павло. Однак він вирішив передати управляння церквою Тарасію. Останній обіймав цю посаду 22 роки. Чоловік багато допомагав бідним, зокрема витрачав свої гроші на добрі справи. Крім того, святитель побудував монастир на протоці Босфор, що у Туреччині. Згодом, у 806 році, його там поховали.

Що не можна робити

Сьогодні заборонено дивитися у вікно, бо захворієте на лихоманку.

Не можна лінуватися, варто зробити всі справи, які запланували.

Краще не лягати спати, поки не зійде сонце.

Народні прикмети

Якщо випаде сніг, то готуйтеся до пізньої весни.

Південний вітер – до хорошої погоди.

Якщо почуєте грім, то скоро прийде похолодання.

Ясна погода – до дощового літа.

Що ще відзначають

Щороку 25 лютого відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України. Указ про запровадження свята 19 березня 2010 року видав тодішній Міністр оборони України Михайло Єжель.

Також сьогодні – Національний день горіхів в шоколаді та Національний день клем-чаудер у США. Остання страва, зокрема, готується з молюсків, картоплі, свинини та цибулі. Її батьківщиною вважається північний схід Америки.